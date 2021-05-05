شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل “اللى ملوش كبير”، للفنانين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مفاجآت، حيث فشلت محاولة قتل أحمد العوضي “الخديوي” وأتم حفل زفافه على ياسمين عبد العزيز “غزل”، ونشرت ياسمين فيديو طريف يجمعها بالفنانة دنيا عبد العزيز من كواليس تصوير مشهد الزفاف بالمسلسل.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، ودنيا عبد العزيز، وهما يرقصان على مقطع من مهرجان “لخبطيطا” من كواليس تصوير مسلسل “اللى ملوش كبير”، وسط تبادل الضحك بين الثنائي، وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة: “هنعلم تاني فيكم”.

وفى الحلقة السابقة من مسلسل “اللى مالوش كبير”، حول زواج غزل ” ياسمين عبد العزيز” من الخديوى وذهابها لزيارة والدتها ووالدها في المنزل، لتبلغهما أنها ستتزوج من الخديوى، وتبلغ نادين “دنيا عبد العزيز” عابد تيمور “خالد الصاوى” بأنها طالبته بالإعلان عن زواجهما رسميا، لأن كتب كتاب غزل بعد ساعات، ليؤجر شخصا لقتل الخديوى يوم عقد قرانه.

يذكر أن مسلسل “اللى ملوش كبير”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين “جونيور” وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.