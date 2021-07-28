طرأت تطورات مفاجأة بشأة حالة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعدما كشف مصدر طبي أن الفنانة قد تسافر خارج مصر قريبا، لتلقي العلاج بعد الأزمة الصحية التي مرت بها.

وأضاف المصدر الطبي، أنه من المتوقع أن تسافر ياسمين عبد العزيز للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن الأمر الآن “متوقف على تحسن حالتها، وتعافيها من مرحلة الـ “psychic trauma”، وهي (الصدمة النفسية) الناتجة عن التدخلات الطبية والجراحية”.

وبحسب موقع “سكاي نيوز العربية” فأن النجمة المصرية ستخضع لعملية جراحية جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار مشوار علاجها، مبينًا أن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، تتابع تطورات حالتها عن كثب وبشكل دائم.

وكان الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، قد طمأن الجمهور، موضحا أن حالتها تشهد تحسنا، لكن الزيارة ما زالت ممنوعة عنها نظرا للظروف الصحية التي تمر بها.

كما نفى دخول شقيقته في غيبوبة، مشيرًا إلى أنها خضعت فقط لعمليتين جراحيتين في المعدة، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة، ثم انتقلت لغرفة عادية بعد تحسن حالتها.