انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول نشوب خلافا بين الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” والفنان والمؤلف ” عمرو محمود ياسين ” خاصة بعد إلغاء ياسمين لمتابعتها له عبر حسابه على موقع إنستجرام .

وتردد أن سبب الخلاف بينهما يرجع إلى نهاية مسلسل ” اللي مالوش كبير ” وهي من تأليف عمرو محمود ياسين والتي كانت ترغب ياسمين عبد العزيز في تغييرها وإصرارها على ذلك وهو ما رفضه مؤلف العمل ورفض التدخل في عمله .

وخرج عمرو محمود ياسين للتعليق على ما تم تداوله في تصريحات صحفية له مؤكدا على أن نهاية المسلسل التي تم تصويرها هي التي كتبها دون أي تغيير فقال : ” تم تنفيذها زي ما أنا كاتبها ومحدش طلب أصلا التغيير فيما يخص النهاية ” .

وفيما يتعلق بإلغاء ياسمين عبد العزيز متابعتها له على إنستجرام أشار عمرو محمود ياسين إلى وجود خلافا شخصيا بينهما ولا علاقة له بالمسلسل وأنه تربطه بياسمين علاقة عمل فقط وما يهتم ويركز عليه في الوقت الحالي هو نجاح العمل .

فعلق على ذلك قائلا : ” هي مسألة شخصية مالهاش علاقة بالمسلسل والشغل .. وأنا كل اللي يفرق معايا دلوقتي إني أتكلم عن الإيجابيات اللي حاصلة في المسلسل والنجاح اللي حاصل .. مش حابب أتكلم عن أي أمور سلبية ” .