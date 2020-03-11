ياسمين عبد العزيز تنشر مقطع فيديو يثير الجدل : ” بكره الظروف اللي قربتك مني .. أنا بكرهك من زمان أوي “

نشرت الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من مشهد للفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” في مسلسلها ” طريقي ” .

والذي كانت تتحدث فيه شيرين التي قامت بدور ” دليلة ” مع بطل المسلسل ” باسل خياط ” الذي قام بدور زوجها وتقول له : ” أنا بشكر الظروف اللي بعدتك عني وبكره الظروف اللي قربتك مني .. أنا بكرهك من زمان أوي بكرهك كره عمري ما كرهته في حياتي لحد .. انت راجع ليه بعد السنين دي كلها ده أنا كنت ما صدقت نسيتك ” .

ولم تكتب ياسمين عبد العزيز أي تعليق على مقطع الفيديو وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول هوية الشخص المقصود من هذا الفيديو .

وجاءت تعليقات بعض المتابعين حول إنها تقصد شقيقها ” وائل عبد العزيز ” على خلفية الأزمة التي قامت بينهما مؤخرا حول رغبته في معرفة ماهية العلاقة بينها وبين الفنان ” أحمد العوضي ” .. والبعض الآخر لمح بأنها تقصد طليقها ” محمد حلاوة ” وإنه ربما يرغب في العودة إليها مجددا .