أثار كلا من الفنانين والثنائي “ياسمين عبد العزيز” و “أحمد العوضي” موجة واسعة من الجدل بعد نشر كل واحد منهما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لصورة له منفرداً على البحر، وحصدت كلتا الصورتين علي عشرات اللآلاف من الإعجابات والتعليقات المتسائلة عن سبب عدم التقاطهما لصور معاً من إجازتهما، إذ إنها ليست المرة الأولى التي لا ينشران فيها صوراً لهماً سوياً

حيث ظهر الزوجان وهما يستمتعان بقضاء إجازتهما الصيفية على البحر، بعد أشهر من التصوير والحجر المنزلي ويبدو أنهما أجلا شهر العسل إلى هذا التوقيت بسبب أزمة فيروس كورونا التي فرضت حظراً على السفر كما حرمتهما من إقامة حفل زفافهما.

في سياق آخر، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول حملها، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد مع زوجها أحمد العوضي، فقد حذرت ياسمين، من حساب مفبرك يحمل اسمها على موقع التغريدات “تويتر”، ويروج أخباراً كاذبة وينقل تصريحات غير صحيحة على لسانها. فقامت بنشر صورة من هذا الحساب المزور عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام مطالبة متابعيها بعدم متابعة هذا الحساب، وعلقت قائلة: “الأكونت ده منتحل شخصيتي”.