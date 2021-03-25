خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأضواء مجدداً بأحدث إطلالاتها بعدما نشرت صوراً جديدة لها على “إنستغرام”، وأثارت بها إعجاب العديد من المتابعين حيث بدت بشعر منسدل بتسريحة طبيعية جداً. وأثنى الكثيرون على جمالها وحققت الصور أكثر من 475 ألف إعجاب.

وتناقل الصور بعد ذلك عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وهو ما أتاح للمزيد من المتابعين التعليق عليها حيث رأى معظمهم أنها تشبه إلى حد كبير الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وتحدث آخرون عن عمليات تجميل. ومما كتبه هؤلاء: “ياسمين نجيم” و”فكرتها نادين” و”عبالي نادين نجيم” و”نادين نجيم ياسمين صبري” و”شفايفها صارت بتنفجر ماني عارف حاقنتهم ولا من الله؟” و” مو حلو عليها النفخ طبيعي أحلى”.





ويُشار إلى أن ياسمين صبري أثارت الجدل بسبب تجاهلها عيد الأم، علماً أنها نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على التطبيق هدية غريبة تضمنت صور قطط مع رسالة تشير إلى أنها أفضل أم.