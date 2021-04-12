تعرّض المخرج المصري طارق العريان لموجة من الانتقادات الجارحة مجدّداً بسبب صورة نشرها على حسابه الخاص في “إنستغرام” وظهر فيها مع ابنيه من الفنانة السورية أصالة آدم وعلي وأرفقها بتعليق توجه من خلاله إلى المتابعين بالمباركة لمناسبة حلول شهر رمضان، حيث كتب: “كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهـر رمضان الكريم”. وإثر هذا سدّد إليه الكثيرون سهامهم واتهموه بأنه ينشر مثل هذه الصورة ليدّعي أنه يهتم بولديه. وذكّره آخرون بما حكي عن زواج طليقته من نائب يصغرها سناً.

ومما كُتب في التعليقات: “خلاص يا رجال والله العظيم عرفنا إنك تشوفهم كل فترة” و”الصورة للجمهور يعني شوفوني أب مثالي، يا حيف على هيك رجال يخربوا بيوتهم عشان تفاهات” و”إيه دا يا تيتو؟ انت بتزرهم علشان تصورهم وتوري للناس إنك على تواصل مع أولادك” و”ابنك لابس قمصيله شتوية واضح إنو الصورة قديمة”.

ويُشار إلى أن أصالة خرجت عن صمتها أخيراً بعد انتشار أخبار عن زواجها من النائب البرلماني الإسكندري أحمد عبد المجيد. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لابنتها شام وعلّقت عليها بقولها: “لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة. وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله، وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولما يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه”.