استئأنف الفنان المصري الكبير “يحيى الفخراني” التحضير لـ “مسلسل محمد علي باشا” بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات دون أسباب واضحة وقتها، إلا أنه خرج مصدر مقرب من الفخراني وأدلي ببعض التصريحات التى تفيد بعودته للتحضير للمسلسل مع شركة سينرجي للإنتاج والتوزيع الفنى ،

كما كشف المصدر أن السبب وراء توقف المسلسل طوال كل هذه السنوات هو رغبة الفخراني في أن يقوم نجله المخرج “شادي الفخراني” بإخراج العمل خاصة أنه سيكون من بطولته ومن تأليف والدته الكاتبة والأديبة “لميس جابر”، لكن طلب الفخراني قوبل بالرفض من كافة شركات الإنتاج، خاصة أن المسلسل يحتاج إمكانيات إخراجية ضخمة، لذلك رفض الفخراني أن يصور المسلسل في ذلك الوقت .

وأضاف المصدر: أنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمسلسل خلال الأيام القادمة حيث لم يتم ترشيح باقي الأبطال بعد، ومن المفترض أن يتم اختيار مخرج كبير لتولي مهمة إخراج العمل الذي يحتاج إمكانيات فنية هائلة خاصة بعدما انتهت لميس جابر من كتابة السيناريو .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان يحيي الفخراني “مسلسل بالحجم العائلى” الذي قدمه فى رمضان 2018، ‏وشاركه البطولة ميرفت أمين ويسرا اللوزى وشيماء سيف وندا موسى وأحمد ‏مجدي، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً ‏جماهيرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .