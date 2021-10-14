أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، تداول صورة مدمجه للفنانة دنيا سمير غانم وشبيهتها الأوروبية لاعبة كرة القدم الإيطالية “سارة جاما“، والتى كانت قد انتشرت بكثرة في العام الماضي.

حيث أن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي، كان قد نشر في وقت سابق عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور للاعباته، برزت على رأسهن اللاعبة الإيطالية الشهيرة سارة جاما.

وعلى الفور باتت صورة “جاما” تتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت التريند على تويتر مصر، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، حتى إن البعض علق ساخرًا: “يوفنتوس اتعاقد مع دنيا”.

يُذكر عن سارة جاما أنها وُلدت في 27 مارس 1989. وظهرت لأول مرة مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم للسيدات، في يونيو 2006، وذلك في الهزيمة 2-1 من أوكرانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2007. وفي موسم 2017 – 2018، فازت “جاما” بكأس إيطاليا، وكأس السوبر للسيدات. كما أنها عضو مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي؛ ولديها أكثر من 160 ألف متابع على إنستجرام.

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من ناحية أخري، استعادت دنيا سمير غانم ذكريات من ألبوم صور قديم يجمع والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وشاركت متابعيها حزنها واشتياقها لهما عبر صفحتها الشخصية بانستجرام وعلقت قائلة: “وحشتوني اوي يا اغلي وأنقى واطيب ناس في الكون، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، يارب صبرنا على فراقهم”.

الصور التي نشرتها دنيا، لسمير غانم ودلال عبد العزيز، التقطت بتقنية الأبيض والأسود، حيث يبدو من شكل الصور أنهما كانا في بداية حياتهما وارتباطهما العاطفي. وانهالت آلاف التعليقات بالدعاء لهما والثناء على معاملتهما وسمعتهما الطيبة داخل وخارج الوسط الفني.

يُذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز توفيت في 7 أغسطس 2021 عن عمر يناهز 61 عاماً بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث فارقت الحياة دون وداع شريك حياتها الذي توفي قبلها بحوالي شهرين.

فقد رحل سمير غانم، في 20 مايو/أيار الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بكوفيد 19 أيضا، عن عمر ناهز 84 عاما.

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