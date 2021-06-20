تعرضت الفنانة ” يسرا اللوزي ” لعدد من الانتقادات والتعليقات الغير لائقة عقب نشرها لصورة وهي تجلس على كرسي وتقلد حركة الفنان ” محمد رمضان ” وهو يرفع إصبعه بعلامة نمبر وان .

وكتبت في تعليقها عليها : ” لقيت الكرسي ده في الكرافان فمقدرتش أقاوم اللحظة ” .

وخرجت يسرا اللوزي بمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام توجه من خلاله رسالة إلى منتقديها معربة عن استيائها من الإساءات التي تعرضت لها .

فقالت في منشورها : ” الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي .. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت .. شكرا ” .