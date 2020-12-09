أثارت الفنانة المصرية ​يسرا اللوزي​ ضجة بعد ظهورها على غلاف مجلة فوغ بنسختها العربية بإطلالة شبه عارية إذ استعرضت بطنها المنتفخة في الأشهر الأخيرة من حملها فيما غطت صدرها بقطعة قماش بيضاء.

وقد قامت يسرا اللوزي بمشاركة الصورة، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها كاتبة :”حبيت أشارك جمهورى يجانب مختلف و جديد من شخصيتي، و تأثير الأمومة و مخاوفها على كل حاجة في حياتي..شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المقال”.

وقد تفاعل قسم كبير من الجمهور والنجوم مع صورة يسرا اللوزي حيث لاقت تشجيعا من قبل عدد كبير من النجمات كان منهن كندة علوش، هند صبري، ايمان العاصي، سوسن بدر، نيللي كريم وغيرهن والذين ابدين اعجابهن بالصورة.

غير ان الصورة كان لها صدى سلبي لدى قسم من متابعي يسرا اللوزي حيث كتبت احداهن: “هو انتو بتنسو اننا مسلمين ومجتمع شرقي ولا ايه !! في ايه بجد ربنا يهديكو” وكتبت اخرى: “

يتربى في عزك .. صوره متعودين نشوفها على انستجرام المشاهير الاجانب ونقول حلوه الفكره ولكن فيها كثير من العري .. أو الجرأه الفاضحه .. لكن الصوره الفكره التصوير تحفه ولكن لو احتفظي فيها لنفسك في البوم ذكرياتك ..لانك في مجتمع شرقي متحفظ” وكتبت ثالثة “يعني بتقدر تكون الصورة ارقى من هيك”.

يذكر أن يذكر أن يسرا اللوزي، 35 سنة، كانت قد أنجبت طفلتها الثانية في مايو الماضي، وأطلقت عليها اسم “نادية” وهي االطفلة الثانية لها بعد “دليلة” التي انجبتها عام 2014 بعد خمس سنوات من الزواج.