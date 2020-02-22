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يسرا اللوزي لأحمد حاتم : ” ما تحترم نفسك بقى “

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نشر الفنان المصري ” أحمد حاتم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له يظهر فيها مرتديا تي شيرت نادي الزمالك المصري احتفالا بفوز ناديه على النادي الأهلي بكأس السوبر المصري في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي .

وكتب أحمد حاتم في تعليقه على الصورة قائلا : ” الحاجات دي مافيهاش بين البينين .. الزمالك في القلب ” .

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الحاجات دي مافيهاش بين البينين #الزمالك في القلب Hard luck Al-ahli

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وتفاعل المتابعون على الصورة والتي انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد ومشجع له وبين مشجع للنادي الأهلي .. ومن بينهم جاءت الفنانة ” يسرا اللوزي ” التي علقت على الصورة مبدية انتمائها للنادي الأهلي .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” ما تحترم نفسك بقى .. الأهلى فوق الجميع .. بس كده ” .

ليرد أحمد حاتم عليها وقال : ” أنا هرد عليكي بس مش هنا عشان أنا شهم وأنتِ فيكي اللي مكفيكي ” .

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