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يسرا تتحدث عن عدم إنجابها : ” زوجي نصحني بعدم الإنجاب “

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حلت الفنانة المصرية ” يسرا ” ضيفة مع الإعلامية ” مهيرة عبد العزيز ” في برنامجها ” غدا أجمل ” المذاع على قناة ” mbc ” والتي تحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل زواجها من خالد صالح سليم وعدم الإنجاب .

وقالت يسرا إنها تعرفت على خالد صالح سليم منذ أن كانت بعمر ال 7 سنوات .. وإنها لم يقصدا إخفاء خبر زواجهما وقت حدوثه ولكن ظروف مرض والد زوجها الرئيس الأسبق للنادي الأهلي الراحل ” صالح سليم ” هي التي منعتهما من إعلانه .

فعلقت على ذلك قائلة : ” والده كان مريضا وقبل سفره أراد أن يعلن زواجنا وفي هذا الوقت كنا قد تزوجنا حديثا ولم نتعجل .. رفضت وانتظرنا حتى عودته لكن عندما توفي والده انتشر الخبر ” .

وحول السبب من عدم إنجابها أشارت يسرا إلى أن زوجها نصحها بعدم الإنجاب ولم يطلب منها الاعتزال مؤكدة إنه لا يمانع عملها كممثلة .

وتابعت : ” أنا راضية تماما بقضاء الله .. ساعات بقول لنفسي يمكن ده أفضل لي علشان قلبي بيوجعني جامد لو حصل أي حاجة مش هستحمل ” .

 

 

 

 

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