شاركت الفنانه “يسرا”، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، باحدث صور لها التى أستطاعت أن تخطف بها الأنظار، حيث ظهرت فيها بمكياج هادئ وإكسسوارات بسيطة زادت من جمال طلتها.

وتفاعل عدد من نجمات الفن مع إطلالة النجمة المصرية، والتي التُقطت لها من كواليس تصوير مشاهد أغنية “مدينة الجلالة”، التى قدمها الملحن عمرو مصطفي، والتي تعد ضمن الحملة الإعلانية لمدينة مصرية تحمل نفس الاسم، وتظهر النجمة يسرا كضيف شرف في أحد مشاهد الأغنية.

في سياقٍ آخر، ظهرت النجمة يسرا إلي جانب نجوم “مسلسل خيانة عهد” وهم يرقصون علي أنغام “أغنية 3 دقات”، حيث ظهرت مع النجوم خالد أنور وبوسي وعبير صبري وتيام عمار وشريف حافظ، وذلك خلال حضورهم حفل زفاف بالساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وقد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أخرى خلال رقص نجوم المسلسل .

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلي أن النجمة يسرا كانت إحدى نجمات الدراما الرمضانية للعام 2020، حيث قامت ببطولة “مسلسل خيانة عهد” الذي يُعد أحد المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً، وشارك فيه عدد كبير من النجوم خاصة النجوم الشباب من بينهم هنادي مهنى، تيام قمر، خالد أنور، وعدد من النجوم الآخرين منهم بيومي فؤاد وعبير صبري.