يسرا تدخل فى نوبة بكاء على الهواء .. والسبب ” مايا دياب “

حلت الفنانة المصرية ” يسرا ” ضيفة مع الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” في برنامجها ” Side Talks with Maya ” يوم الإثنين الماضي حيث تم تصوير اللقاء من من خلال بث مباشر عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتحدثت مايا دياب حول قلقها على يسرا وفريق عمل مسلسلها الجديد ” دهب عيرة ” بسبب متابعتهم التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن يسرا طمأنتها وأكدت على أن طاقم العمل بأكمله يتخذ الإجراءات الوقائية ولا يجبر أي شخص شعر ولو بالقليل من العوارض أن يتابع العمل .

وقبل نهاية الحلقة دخلت يسرا في نوبة بكاء شديدة بعد أن طلبت منها مايا دياب أن تختم اللقاء بأغنية .. واختارت يسرا أغنية ” ست الحبايب ” وأهدتها لروح والدتها ولكنها لم تستطع استكمال الغناء بسبب بكائها .

وعلقت مايا دياب على بكاء يسرا وتأثرها فقالت : ” دموعك غالية علينا جميعا وكنت آمل أن ينتهي حديثنا ببسمة .. مامتك في مكان أحسن وشايفاكي وبتصليلك وبتدعيلك وهي موجودة إلى جانبك ” .

كما طلبت مايا منها أن تبتسم قبل أن تودعها ومن المتابعين أن يصلوا لروح والدتها .