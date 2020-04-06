يسرا تروى تفاصيل وتكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم.. فيديو

ظهرت الفنانه “يسرا” أمس الأحد الموافق 5 مارس في برنامج “دبي كروز” مع الفنانة “ميساء مغربي” الذي يعرض عبر شاشة تليفزيون “دبي”، وتحدثت عن تشخيصها بمرض سرطان الدم ” اللوكيميا” وفترة الرعب التي عاشتها وكيف اخفت الخبر عن الجميع بما فيهم والدتها، موضحًة أنها واجهت شبح الإصابة بالمرض بمفردها منذ 20 عامًا.

وتابعت يسرا خلال اللقاء حديثها عن والدتها التى توفيت العام الماضي مما أدخلها في نوبة بكاء؛ وكشفت عن الرسالة الأخيرة التي وجهتها لها والدتها قبل وفاتها فقالت: “وحشتني أوي أمي”، وتابعت مشيره لأخر كلماتها لها التى كانت :” خدي بالك من نفسك”.

وتشارك النجمة حاليا فى مسلسل “دهب عيرة” المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى2020، وتشارك فى بطولته الفنانه “حلا شيحة”، جومانا مراد، عبير صبري وآخرين، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.