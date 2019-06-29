يسرا تقرر وقف نشاطها الفني .. ما السبب ؟

تعرضت والدة الممثلة المصرية يسرا لأزمة صحية شديدة منذ أيام نقلت على إثرها للعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة .

الأمر الذي دفع يسرا إلى أن تقرر إيقاف جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الحالية وملازمة والدتها في المستشفى حتى تتحسن حالتها الصحية وتغادر المشفى فهي لا تستطيع التركيز في أي شئ في الوقت الحالي سوى صحة والدتها .

وتعيش يسرا حالة من القلق على والدتها خصوصا بعد ان حذرها الأطباء من خطورة الحالة الصحية لوالدتها وضرورة بقائها في المستشفى لعدة أيام حتى تتجاوز مرحلة الخطر .

وانتابت الفنانة يسرا حالة من الغضب بعد قيام إحدي المواقع المصرية بنشر إسم المستشفى التي تمكث بها والدتها .. الأمر الذي اعتبرته يسرا انتهاكا لخصوصية والدتها وهى لم تقوم بالإدلاء بأية تفاصيل بخصوص مرض والدتها حتى توفر لها الراحة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام .

وبحسب مصادر صحفية فإن يسرا أصدرت تعليمات للعاملين بالمستشفى والمتابعين لحالة والدتها بعدم السماح للصحفيين بزيارة والدتها أو الاقتراب من مكان غرفتها كما تفكر يسرا جديًا بتغيير المستشفى حتى لا يسيطر التوتر عليها .