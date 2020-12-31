نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وحرصت يسرا في منشورها على طمأنة محبيها وجمهورها بعد ما تردد مؤخرا حول تدهور وضعها الصحي .. فكتبت قائلة : ” الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله .. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف ” .

وتابعت : ” خالص الشكر و التقدير ليهم .. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم .. وأتمنى للجميع الشفاء والصحة وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه ” .