حلت الفنان ” يسرا ” ضيفة مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامجها ” السيرة ” المذاع على قناة ” dmc ” وخلال الحلقة كشفت يسرا عن حقيقة طلب الفنان ” رشدي أباظة ” الزواج منها .

حيث أشارت يسرا إلى أن الفنان الراحل كان قد أحضر لها خاتم ألماظ ولكنها لم تأخذه ابدا .. وتابعت : ” في آخر مرة شوفته في حياتي كان تعب وكان عيان أوي وكان لابس الفص قالي أنا هاجي عشان أديكي الخاتم .. قولتله يا رودي مش موجود الخاتم في إيدك الفص وقع .. قالي إيه ؟ ” .

وأضافت : ” ساعتها اتقبضت أوي عرفت أن دي آخر مرة هشوفه فيها وفعلا ما شفتوش تاني ” .

وعن رشدي أباظة ومشاعرها تجاهه قالت يسرا : ” مين ميحبوش رشدي كان جميل وكنت بحبه أوي أوي .. لازم يتحب ويتقدر لأنه كان بيقدر اللي قدامه جدا لو دخلت عليه هيشد الكرسي ويقعدني يقولي إنتي هانم إنت ست كان جنتل مان ” .

https://www.facebook.com/dmctv/videos/445041403146530/?t=200