لم تستطع الفنانة المصرية يسرا تمالك نفسها وانهارت من البكاء على الهواء اثناء نعيها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قائلة “بعزي نفسي وبعزي مصر كلها وبعزي ابنتها برحيلها”.

وقالت يسرا ، في مداخلة مع الاعلامي المصري عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” على قناة “ام بي سي مصر” ناعية رجاء الجداوي: “وجع قلبى على فراقها كانت ست راقية وطيبة وحنونة حسيت إن أمى التانية ماتت النهاردة، آخر مرة كلمتها كانت فى العزل وكنت أتحدث معها يومياً وكانت متعبة وبالرغم من ذلك ردت على الهاتف وطلبت منها غلق الهاتف”.



وتابعت يسرا، خلال مداخلة للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية: معرفة رجاء الجداوى كانت من زمن كبير عمرها ما بخلت بمشاعرها أو عطائها، وخرجنا كثيراً سوياً، وعمرها ما سابتنى وقت ما أمى كانت فى المستشفى ما سبتنيش ثانية”.

وأكملت يسرا: “إحنا عملنا 32 ختمة ودعاء للفنانة من يوم دخولها المستشفى، وحتى وفاتها”.