هاجمت الفنانة المصرية يسرا، مدير مهرجان ”الجونة“ بسبب تصريحات صحفية أدلى بها الأخير عن عدم تكريم يسرا بسبب أنها عضوة باللجنة الاستشارية العليا للمهرجان.

وأعربت يسرا عن غضبها من هذا التصريح، من خلال بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: ”الأستاذ انتشال التميمي .. بخصوص حوارك المنشور على موقع ”صدى البلد“، يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة، العام الحالي، وتحديدًا في إشارتك إلى عدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب بتوضيح بعض النقاط: من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم!“.

وتابعت: ”الإشارة لي بهذا السياق تحديدًا لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحفي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علمًا بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه“.

وأضافت يسرا في بيانها: ”الأسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم، وهذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلمًا للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جدًا، كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكّرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبنفس هذا المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها“.

وتابعت: ”أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول“.

وختمت بيانها بالقول: ”رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وواثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان على إدراك حجم الخطأ فيه“.