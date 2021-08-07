نعت الفنانة المصرية يسرا الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز اذ أعربت عن مفاجأتها بالخبر صباح اليوم، مؤكدة أنها في الصباح شعرت بالقلق عليها لترسل رسالة إلى دنيا وبعدها بساعة فوجئت بخبر الوفاة الذي كان بمثابة صدمة لها.

وقالت يسرا في بيانها الذي نشرته على “تويتر“: “دلال كانت صاحبة صاحبها وقلبها أبيض وكانت نموذج للجدعنة والشهامة”.

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وستغيب يسرا عن حضور الجنازة غدًا الأحد بسبب تواجدها في بيروت بينما حاولت تغيير الحجز لكنها فشلت بسبب قلة الرحلات.

وفي تغريدة ثانية قالت: ” يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك .. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون.”

يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون. — Youssra (@Youssra) August 7, 2021

من ناحية أخري، قالت الفنانة يسرا في أخر حوار تلفزيونى لها قبل وفاة دلال عبد العزيز إن الصداقة القوية لا يمكن لأحد أن يلغيها أو يخربها أى شىء، مشيرة إلى أن ميرفت أمين، وبوسي شلبي، ودلال عبد العزيز، كنز في حياتها.

وأضافت يسرا خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، في حلقة الأربعاء، من برنامج مساء dmc، أنها قامت بالاتصال بالمخرج مروان حامد، لإقناع “سمير غانم” بالمشاركة معها في مسلسل شربات لوز، لأنه كان المنتج، قائلة: «كنت بسخسخ في الشغل مع سمير غانم»، وضحكنا كتير في المسلسل، كان جميل جمال ويطول العمر.

وتابعت الفنانة يسرا أن الراحل سمير غانم تحدث معها عن زوجته، وأخبرها أنها طلبت الزواج منه، مؤكدة أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد علاقة تجمع بين زوجين، لافتة إلى أن دلال عبدالعزيز وقفت بجانبها في فترة مرض والدتها، والعلاقة كانت صحوبية وجدعنة، ووالدتي لما كانت في المستشفى كانت دلال بتجيلي مع ميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي، كانوا معايا طول الوقت.

جنازة دلال عبد العزيز

كانت الفنانة دلال عبد العزيز قد وافتها المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

أعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز وصلاة الجنازة عليها ظهر غد الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وقال رامى رضوان، إنه عقب مراسم الجنازة وتشييع الجثمان، من المقرر دفن الفنانة الراحلة فى مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهى المقابر التى دُفن فيها الفنان الراحل سمير غانم قبل نحو 4 أشهر من الآن.

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