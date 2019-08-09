يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج!

نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورة جديدة ظهرت فيها مع زميلاتها الفنانات يسرا وهالة سرحان وهن يرتدين العباءات السوداء والحجاب أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.

وعلقت إلهام شاهين على الصورة: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج”.

يذكر أن والدة الفنانة يسرا توفيت يوم الأربعاء 24 يوليو الماضي، وتلقت العزاء يوم الجمعة 26 يوليو وحضره عدد كبير من النحوم.