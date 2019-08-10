يسرا والهام شاهين وهالة سرحان يؤدين مناسك الحج

نشرت الفنانة المصرية ” إلهام شاهين ” عبر حسابها على موقع” إنستجرام ” صورة لها مع الإعلامية المصرية ” هالة سرحان ” والنجمة ” يسرا ” أثناء تأديتهم لمناسك الحج في المملكة العربية السعودية .

وظهرن وهن يرتدين العباءات السوداء والحجاب لأداء فريضة الحج .

وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة : ” اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي .. من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج ” .

وحرصت يسرا على الطيران للمملكة العربية السعودية عقب وفاة والدتها لأداء فريضة الحج لهذا العام لرغبتها فى عمل حجة لوالدتها .