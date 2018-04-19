“يعلم ربنا” أغنية مسلسل “نسر الصعيد” بصوت احمد شيبة

طرح الفنان محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسله “نسر الصعيد”، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي بعنوان “يعلم ربنا” ويغنيها المطرب الشعبي أحمد شيبة.

ظهر محمد رمضان خلال الاغنية بشخصية رجل كبير السن ذو شارب ولحية بيضاء، وبشخصية أخرى لشاب ومعه طفل صغير.

يجسد محمد رمضان خلال المسلسل دور ضابط مباحث بمدينة قنا، يدعى “زين صالح القناوي”، ويدخل في صراعات مع البعض من أجل تحقيق العدالة، وبحكم مهنته يقابل أنواع كثيرة من المجرمين والمظلومين، إلى جانب حياته الشخصية والصراع الذي يواجهه مع عائلة أخرى موجودة في المدينة ويمثلها الممثل سيد رجب

يشارك في بطولة مسلسل “نسر الصعيد” بجانب محمد رمضان ودرة كل من سيد رجب ووفاء عامر ودينا ومحمد حاتم وعايدة رياض ومحمد عز وعائشة بن أحمد وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان يواصل حاليا تصوير يصور حاليا مشاهده في فيلمه السينمائي “الديزل” والذي يجمعه مع ياسمين صبري، فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحة وتامر هجرس، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي، ومن إنتاج أحمد السبكي.