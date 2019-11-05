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” يوتيوب ” يحذف أغنية إنساي لمحمد رمضان وسعد لمجرد

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قامت الشركة المنتجة لأغنية ” إنساي ” للفنان محمد رمضان والفنان ” سعد لمجرد ” بحذف الأغنية من من على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” بعد أشهر من طرحها كما حذفت أيضا من جميع حسابات النجم محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى .

ولم توضح الشركة المنتجة أو أحد من القائمين عليها السبب من وراء حذف الأغنية حتى الآن .

وربما يعود سبب حذف الأغنية إلى حقوق ملكية لصالح شركة ” Lucky Light Movie Music ” .

وخرج مخرج الكليب ” حسام الحسيني ” في بيان له قال فيه أن الأمر غير مفهوم بالنسبة له هو وباقي صناع الأغنية .. مشيرا إلى أنه موجود الآن فى مراكش ويسعى حاليا للحصول على سبب لحذف الأغنية .

يذكر أن أغنية  ” انساي ” تجاوزت الـ 102 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحها عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان عبر موقع يوتيوب .. وحتى الآن حققت أكثر من 170 مليون مشاهدة .

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