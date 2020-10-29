نشر الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس في ​كنيسة​ في مدينة نيس بجنوب شرق ​فرنسا​ .

والتي شهدت هجوم أحد الأشخاص بسكين وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون .. وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم .

فكتب يوسف الخال في تغريدته : ” يا فاعل هذا العنف إسمعني جيداً : أنت لم ترتقِ بعد لمرتبة الحيوان .. ينقُصُك أن تأكل مَن تقتل أولاً .. فأنت لا تزال غباراً تحت أقدام الإنسان الذي تهابه لأن الله أنعم عليه ما أنت حُرمت منه ” .

#الارهاب_لا_دين_له

يا فاعل هذا العنف إسمعني جيداً: أنت لم ترتقِ بعد لمرتبة الحيوان..ينقُصُك أن تأكل مَن تقتل أولاً.. فأنت لا تزال غباراً تحت أقدام الإنسان الذي تهابه لأن الله أنعم عليه ما أنت حُرمت منه.#y_y_k — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) October 29, 2020