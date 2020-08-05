نشر الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب من خلالها عن غضبه وحزنه الشديدين عن ما جرى يوم أمس في لبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت .
حيث هاجم يوسف الخال في تغريدته السلطة السياسية في لبنان واصفا إياهم ب ” الحيوانات ” على حد قوله .
فكتب قائلا : ” إعلان حالة الطوارئ ٢٠٢٠ .. إعلان لبنان الكبير ١٩٢٠ .. هدية المئوية .. كلكن واحد واحد أَخرى من اللي سبقكم و مش عفوا .. إنتم حيوانات وذبحكن مش حلال .. دمكن لازم يتبخر .. سقطت القيم والأخلاق معكم يا دود الجثث ” .
وتابع : ” ترامب : إنفجار لبنان يبدو كأنه اعتداء رهيب ” .. يا خوفي من هذه الكلمات الأربع التي قد تغير السلطات الأربع ” .
وأضاف يوسف الخال : ” السلطة الرابعة أعني بها السلطة العسكرية وليس الصحافة التي تُطلق عليها هذه الصفة لدورها في مراقبة السلطات الثلاث الأخرى .. بالإذن من الفيلسوف مونتسكيو الذي جاء بهذا المفهوم ” .
هاي الانفجارات كل يوم نشوفه بالعراق من حكومة الملالي عبيد ايران راح يقلولي الارهابين والوهابية وصدام وبطيخ الشام طيب لنفرض كل هولاء هم من يفجرون من ماسك العراق غير ايران وعبيدها يعني اذا مو قد البلد ليش تحكمون يا حيوانات
اما لبنان ماتخلص الا تخلص من حسونة وعصابته هم سبب الدمار والبلاء
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