نشر الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب من خلالها عن غضبه وحزنه الشديدين عن ما جرى يوم أمس في لبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت .

حيث هاجم يوسف الخال في تغريدته السلطة السياسية في لبنان واصفا إياهم ب ” الحيوانات ” على حد قوله .

فكتب قائلا : ” إعلان حالة الطوارئ ٢٠٢٠ .. إعلان لبنان الكبير ١٩٢٠ .. هدية المئوية .. كلكن واحد واحد أَخرى من اللي سبقكم و مش عفوا .. إنتم حيوانات وذبحكن مش حلال .. دمكن لازم يتبخر .. سقطت القيم والأخلاق معكم يا دود الجثث ” .

وتابع : ” ترامب : إنفجار لبنان يبدو كأنه اعتداء رهيب ” .. يا خوفي من هذه الكلمات الأربع التي قد تغير السلطات الأربع ” .

وأضاف يوسف الخال : ” السلطة الرابعة أعني بها السلطة العسكرية وليس الصحافة التي تُطلق عليها هذه الصفة لدورها في مراقبة السلطات الثلاث الأخرى .. بالإذن من الفيلسوف مونتسكيو الذي جاء بهذا المفهوم ” .