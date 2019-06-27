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يوسف الخال يتغزل في زوجته نيكول سابا في عيد ميلادها

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احتفل النجم اللبناني ” يوسف الخال ” يوم أمس بعيد ميلاد زوجته النجمة اللبنانية ” نيكول سابا ” بأسلوب مميز عبر مواقع التواصل الإجتماعي

حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جديدة تجمع بينه وبين نيكول .

وجاء تعليق يوسف على الصورة مستعينا بأبيات من الشعر تحمل في معانيها أجمل مشاعر الحب والرومانسية قائلا : ” أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها ” .

ليهنئها بعيد ميلادها ويعبر عن حبه الكبير لها بهذه الرسالة والطريقة الخاصة .

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‫⁦‪#happybirthday‬⁩ ⁦‪@NicoleSabaaa‬⁩ ‬ ‫أضمُّها إلى جوفي‬ ‫نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ‬ ‫كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ‬ ‫و الوقتُ يعشقُ اللاعودة‬ ‫ندورُ خارجَ المَجرّة‬ ‫نسكُبُ الليلَ على النهار‬ ‫حتى يُثْمِلَنا الصحو ‬ ‫سأقولُها شعراً‬ ‫هي لي.. أسكُنُها‬ ‫و أعتلي فراغَها.. y.y.k- ‬ ‫❤️❤️❤️❤️❤️❤️‬

A post shared by Youssef Al Khal (@youssefelkhal) on

 

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