يوسف الخال يتغزل في زوجته نيكول سابا في عيد ميلادها

‫⁦‪#happybirthday‬⁩ ⁦‪@NicoleSabaaa‬⁩ ‬ ‫أضمُّها إلى جوفي‬ ‫نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ‬ ‫كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ‬ ‫و الوقتُ يعشقُ اللاعودة‬ ‫ندورُ خارجَ المَجرّة‬ ‫نسكُبُ الليلَ على النهار‬ ‫حتى يُثْمِلَنا الصحو ‬ ‫سأقولُها شعراً‬ ‫هي لي.. أسكُنُها‬ ‫و أعتلي فراغَها.. y.y.k- ‬ ‫❤️❤️❤️❤️❤️❤️‬