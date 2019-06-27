يوسف الخال يتغزل في زوجته نيكول سابا في عيد ميلادها

احتفل النجم اللبناني ” يوسف الخال ” يوم أمس بعيد ميلاد زوجته النجمة اللبنانية ” نيكول سابا ” بأسلوب مميز عبر مواقع التواصل الإجتماعي
حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جديدة تجمع بينه وبين نيكول .
وجاء تعليق يوسف على الصورة مستعينا بأبيات من الشعر تحمل في معانيها أجمل مشاعر الحب والرومانسية قائلا : ” أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها ” .
ليهنئها بعيد ميلادها ويعبر عن حبه الكبير لها بهذه الرسالة والطريقة الخاصة .
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#happybirthday @NicoleSabaaa أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها.. y.y.k- ❤️❤️❤️❤️❤️❤️