نشر الفنان المصري يوسف الشريف، بوستر مسلسل “كوفيد 25″، الذي يقوم ببطولته ويتم تحضيره لعرضه في شهر رمضان المقبل.

واكتفى يوسف الشريف بالتعليق على البوستر بالقول: “يا رب خير” فيما علق تامر مرسي، منتج العمل، بالقول: “إحذر .. منطقة خطر.. كوفيد 25.. رمضان 2021”.

يارب يبقى خير pic.twitter.com/tvI3fpuTAA — Youssef el sherif (@ElSherif) November 15, 2020

وقد اثار اسم المسلسل الجدل بين متابعي يوسف الشريف حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “يعم احنا خلصنا من 19 علشان تجبلنا 25” و “دا بيسبق الاحداث وربنا يستر بس بامانه يوسف الشريف دا معلم” و “25 ايه يا نجم ده احنا لسه متعشناش”.

يذكر أن يوسف الشريف حقق نجاحا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة فى الدراما التلفزيونية، ويجدد هذا العام التعاون مع المخرج أحمد نادر جلال.

وكان آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل “النهاية” وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي. وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.