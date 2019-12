يوسف زيدان في العناية المركزة بعد تعرضه لذبحة صدرية

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية إضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة.. أرجو مُحبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل. سلامة قلبك يا يوسف