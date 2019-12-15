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يوسف زيدان في العناية المركزة بعد تعرضه لذبحة صدرية

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يوسف زيدان

تعرض الروائي والمفكر المصري يوسف زيدان،السبت، لذبحة صدرية نقل على إثرها لمستشفى مصطفى كامل العسكري، لإجراء الفحوصات الطبية والوقوف على حالته الصحية.

وقالت ابنة يوسف زيدان، إن أبيها ذهب للمستشفى وأجرى عملية جراحية نتيجة تعرضه لذبحة صدرية شديدة.

كما نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة لـ زيدان وعلقت كاتبة: “العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية إضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة.. أرجو مُحبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل.
سلامة قلبك يا يوسف”

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العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية إضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة.. أرجو مُحبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل. سلامة قلبك يا يوسف

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