شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء، الفنان يوسف شعبان الذي تزوج 4 مرات، الأولى أثناء تصويره مسلسل «الحب الكبير» سنة 1963، من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات حدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي، وبعدها تزوج من «نادية إسماعيل شيرين» إبنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها إبنته “سيناء”، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته “زينب” وإبنه “مراد”، المقيمان بدولة الكويت.

الفنان يوسف شعبان وزوجته الأولي الفنانة ليلي طاهر

في سياقٍ آخر، استضاف، برنامج “ليالي الكويت” على قناة الكويت الفضائية، الفنان القدير يوسف شعبان، وإبنته زينب، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في أول ظهور لها على الشاشة. وظهرت إبنة يوسف شعبان، وهي تتحدث باللهجة الكويتية بطلاقة، نظرًا لأنها تعيش في الكويت منذ فترة، وتتحدث عن والدها واهتمامه بالقراءة، واستفادتها من خبراته. وحققت تلك المقابلة نسبة مشاهدة كبيرة.

وعلي الصعيد الفنى، قرر الفنان القدير يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في “مسلسل سيف الله”، للعودة، والذي توقف تصويره.