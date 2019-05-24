​الفنانة وعد بصورة قبل “الفوتوشوب” وبعده.. وتقول: “لا تنخدعوا بالفنانات”

نشرت ​الفنانة وعد ​صورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة المتابعين بأن لا ينخدعوا ببشرة الفنانات.

وعلقت وعد على الصورة قائلة: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.