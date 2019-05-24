​الفنانة وعد بصورة قبل “الفوتوشوب” وبعده.. وتقول: “لا تنخدعوا بالفنانات”

نشرت الفنانة وعد صورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج “الفوتوشوب” وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة المتابعين بأن لا ينخدعوا ببشرة الفنانات.
شكر خاص لبرنامج الفتو شوب هذي صوره من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لاتنخدعو بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشره تعبانه من كثره المكياج 😍 #وعد #waed #السعوديه #نجمه_الجمال_و_التسامح #سفيره_المسؤليه_الاجتماعية pic.twitter.com/YVFTK5CjLw
— Waed وعد🇸🇦سفيره اجتماعيه (@waedline) May 22, 2019
وعلقت وعد على الصورة قائلة: “شكر خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير الحب شهد الرويضان وبعد التنضيف والسمكره طلعت كذا عشان لا تنخدعوا بالفنانات والمشاهير كيف كذا بشرتهم كلنا نفس الشي عندنا حبوب وتصبغات وبشرة تعبانة من كثرة الماكياج”.