بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة روجينا بشخصية «فدوى» خلال «مسلسل البرنس» مع المخرج محمد سامي، تعاقدت علي عمل درامي جديد لرمضان 2021 بعنوان «بنت السلطان» مع المخرج أحمد شفيق، لتقدم أولي بطولتها المطلقة من خلال عمل درامي إجتماعي تشويقي.

إلا أنه خلال الأيام الماضية تعرض فريق عمل المسلسل لأزمة كبيرة، حيث طلب المخرج أحمد شفيق التصوير داخل أحد القصور الكبيرة بالإسكندرية، إلا أن الجهة التي تمتلك القصر طلبت مبلغ 300 ألف جنيه مقابل التصوير في اليوم الواحد، وهذا ما لم تستطيع الشركة المنتجة توفيره، لكن تمسك المخرج بالتصوير داخل القصر والذي سوف يخدم الأحداث، ما جعل الفنانة روجينا تطلب من زوجها الفنان أشرف زكي التدخل.

واستطاع نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف زكي أن يحصل على خمسة أيام للتصوير داخل القصر دون مقابل، ليوفر علي المنتج مبلغا قدره مليونا ونصف مليون جنيه، وهذا ما يعد نوعا من الدعم لزوجته في البطولة المطلقة الأولى لها.

كما ظهرت روجينا بلوك مختلف، حيث أطلت بشعر أحمر كثيف. في تلك الصورة التى نشرها الفنان الشاب أحمد مجدي من كواليس تصوير مسلسل بنت السلطان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ومن المتوقع أن تقدم روجينا دورًا مميزًا بعد إعتمادها هذا اللوك الجرئ.

«مسلسل بنت السلطان» بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا والتى شاركت به خلال موسم مابعد رمضان هو مسلسل «أسود فاتح» مع عدد من نجوم الفن منهم: هيفاء وهبي، شريف سلامة، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وظهرت روجينا خلال المسلسل بدور مقدمة برامج، تتعرض لعدد من الأزمات خلال حياتها، وتتسبب في أذية الأشخاص القربين لها، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق حول فتاة تدعى «رانيا خطاب» تجسدها الفنانة هيفاء وهبي وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، وتدخل السجن.