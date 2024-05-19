احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بزفافها إلى محمد المغازي في حفل امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروس وشقيقها فرحتهما.

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها

وشهد حفل الزفاف العديد من اللقطات التي أشعلته كان من بينها رقص الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير مع النجم عمرو دياب الذي أحيا الحفل بالعديد من أغانيه المميزة، وأيضاً رقص الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد على أنغام الهضبة.

كما شهد الحفل غناء الفنان تامر حسني للعروسين، والذي حرص في فقرته على توجيه وصلة غزل لزوجته السابقة الفنانة بسمة بوسيل التي حرصت على حضور الحفل مع تامر والغناء معه.

وحضر الحفل من نجوم الفن أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته روجينا، إلهام شاهين، ليلى علوي، صابرين، أحمد زاهر، عماد زيادة، ماجد المصري، هالة صدقي، ريهام حجاج، عصام السقا والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، عماد صفوت ياسر جلال، أحمد فهيم، بشرى، منة فضالي، مفيدة شيحة، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي أبو عميرة، محمد محمود عبد العزيز، الإعلاميتان بوسي شلبي ولميس الحديدي، وغيرهم من النجوم.

وكان محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر قد احتفلا بعقد قران ريم سامي إلى محمد المغازي، في شهر آذار (مارس) الماضي.

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