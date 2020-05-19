كثير من الناس لا يعروفون أن عدد كبير من نجوم الفن والغناء المصريين، يمتلكون أصول غير مصرية بل وبعضهم لديه أصول غير عربية، حيث من المعروف أنهم يلجأون إلي مصر “هوليوود الشرق” لتحقيق انتشار أكبر، خاصة في السنوات الماضية، حيث أن الجمهور المصري يُعد أكثر الجماهير متابعةً للدراما والسينما والغناء والفن بوجه عام، ودائما ما يكون بمثابة منصّة كبيرة وأرض خصبة، لإكساب الفنانين قاعدة جماهيرية عريضة، الأمر الذي دائما ما يجذب الممثلين والمطربين من مختلف الدول العربية فباتوا الأشهر على الساحة المصرية .

.ويعد أبرز هؤلاء النجوم السندريلا سعاد حسني التى تنحدر من عائلة “البابا” الدمشقية السورية، والفنانة القديرة لبلبة التى تنحدر من من عائلة سورية أرمنية، والنجم عمرو دياب الذي ينسب إلي عائلة فلسطينية الأصل، وعدد آخر من النجوم والنجمات

و الفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل الأصول الحقيقية لهؤلاء النجوم الذين حققوا شهره واسعه في مصر .