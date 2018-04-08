13 سؤال عن احلام!

احلام الشامسي فنانة اماراتية احتلت المراتب الاولى على الصعيد الفني والغنائي والسوشيال ميديا في الخليج والعالم العربي.

قد تختلف مع احلام ولكن لها طريقتها وسحرها في لفت الانتباه اليها بعفويتها واطلالاتها ودائما ما تتجاوز الازمات وتعود اقوى من ما قبل.

في ما يلي نقدم لكم مجموعة اسئلة عن الفنانة احلام الشامسي على شكل كويز والتي تتضمن الأسئلة التالية:

في أية مدينة ولدت احلام؟

ما اللقب الذي يطلقه محبو احلام عليها؟

ما هي جنسية والدة احلام؟

برنامج اكتشاف مواهب شاركت احلام في لجنة تحكيمه؟

ما اسم اول البوم طرحته احلام؟

في اي عام تزوجت احلام من مبارك الهاجري؟

ما جنسية زوج احلام؟

متى يحل عيد ميلاد احلام؟

ما اسم احلام الحقيقي؟

ماذا كان يعمل علي هزيم الشامسي والد احلام؟

ماذا كانت تدرس احلام قبل التوجه الى الفن؟

كم ولد وبنت لدى احلام؟

مسلسل غنت احلام شارته؟

اما الاجابات فبامكانك ايجادها في الكويز المرفقة: