فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ، الوسط الفني بالإعلان عن ملحمة وطنية شارك فيها 13 من نجوم الغناء في السعودية، في تعاون فني بين “الهيئة العامة للترفيه” وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حيث تم إطلاق أغنية “سلام من السعودية”.

والعمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي، ومشاركة 13 فناناً وفنانة من السعودية، إذ تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانين (حسب الظهور) كل من: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.

ويقول مطلع الاغنية: “سلام من السعودية.. لملكنا وولي عهده!.. مناطقنا الادارية.. يا مال العز يد وحده!”.

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل وقال مختصراً عنوان العمل: “تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية “.