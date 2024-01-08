استحق فستان Taller Ma، لقب فستان رأس السنة بعدما ظهرت 3 نجمات بنفس الفستان القصير ذو الخامة اللامعة المزود بالريش في حفلات ليلة رأس السنة لعام 2024.

حيث أن موضة الريش في الفساتين تبدو جذابة وخاطفة خصوصًا في الألوان الصريحة الهادئة، مثل الأبيض أو البيج أو في الزيتي التي تدل على ألوان الطيور الطبيعية، وتكون بالفعل مريحة للعين ويناسب أكثر الأجسام الرشيقة

نانسي عجرم

وظهرت نانسي عجرم بالفستان الأبيض القصير ذات كتف وكتف وبالريش في حفل “ليلة نجمات العرب” وغنت به بجانب كل النجمات.

أنغام

نشرت أنغام صورا لها بالفستان باللون الأخضر، وظهرت به فيما بعد في تقرير عُرض لها خلال حفل “ليلة نجمات العرب” التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض.

بوسى

ونشرت بوسي صورا لها وهي ترتدي نفس الفستان في حفلها بمصر الذي أقيم ليلة رأس السنة.

والفستان من Taller Marmo سعره 2460 دولار أي 82 ألف جنيه.

ليلة نجمات العرب

وقدمت الفنانة أنغام خلال الحفل أغنية “إحساس جديد” لنانسي عجرم، فيما غنت نانسي عجرم أغنية “بعتلي نظرة” لأنغام.

وأقيم حفل “ليلة نجمات العرب” على مسرح محمد عبده أرينا، احتفالا بقدوم العام الجديد، وشارك في إحيائه أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.

وكانت كواليس حفل نجمات العرب شهدت مفاجأة أخرى قبل بدء الحفل، حيث قامت النجمتان أصالة وأنغام بإنهاء خلاف دام لسنوات.

وكانت أصالة قد شنت هجوما عنيفا على أنغام قبل سنوات، عقب إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولكن عقب انفصال أصالة والعريان تراجعت الفنانة السورية عن موقفها، وعبرت عن تقديرها لأنغام ورغبتها في فتح صفحة جديدة معها، إلا أن أنغام لم تستجب لمبادرة أصالة في أكثر من مناسبة.

يذكر أن أنغام تشارك في لجنة تحكيم برنامج The X Factor وعرض مساءا حلقة جديدة من البرنامج ل على تليفزيون دبي الساعة العاشرة والنصف مساء.

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