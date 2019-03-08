7 مسلسلات كوميدية مرتقبة في رمضان 2019.. تعرف عليها!

تستحوذ الكوميديا على الجانب الأكبر من مسلسلات شهر رمضان المقبل، حيث وصل عدد الأعمال الكوميدية في الموسم إلى سبعة، وهو ما يعد نسبة كبيرة بالنسبة لعدد الأعمال المقرر عرضها.

مسلسل “الملكة” بطولة ياسمين عبد العزيز

وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق بمسلسلها الكوميدي “الملكة”، وقد عُرفت ياسمين، سينمائيا أو تلفزيونياً، بتقديم الكوميديا، وتكاد تكون هي الممثلة الوحيدة التي تحتل بطولات كوميدية مطلقة تحديدا في السينما. تجسّد في “الملكة” شخصية سيدة تعمل مهندسة تواجه الكثير من الأزمات لكن بشكل كوميدي مع زوجها ضابط الشرطة.

المسلسل يشارك في بطولته كل من الفنانين إيهاب فهمي وأحمد صلاح حسني ومراد مكرم وثراء جبيل، والقصة من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج حسام علي.

وكان آخر ظهور تلفزيوني لياسمين في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل “هربانة منها”، الذي شاركها بطولته الفنان مصطفى خاطر، ليقدم هذا العام ثاني بطولاته المطلقة من خلال المسلسل الكوميدي “طلقة حظ”، ويشارك فيه كل من الفنانين أيتن عامر، محمد أنور، هبة مجدي ومحمد جمعة، وهو من إخراج أحمد خالد أمين، ومن تأليف إيهاب بليبل، وتدور قصة المسلسل حول شخص يعاني من مشاكل مع شقيقاته من خلال الصراع مع زوجته، التي تحاول دعمه في مواجهة الأزمات التي يعاني منها مع شقيقاته.

مسلسل “فكرة بمليون جنيه” بطولة علي ربيع

ويخوض الممثل علي ربيع تجربة كوميدية جديدة من خلال ثاني بطولاته المطلقة تلفزيونيا بمسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ويشارك في بطولته صابرين وملك قورة وطارق عبد العزيز وصلاح عبد الله، ومن إخراج وائل إحسان والقصة من تأليف كل من شريف يسري وإياد إبراهيم.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات التي يمر بها مجتمعه الصغير، فيحاول تنفيذها بكل طريقة ممكنة؛ ما يدخله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.

مسلسل “من أول نظرة” بطولة دنيا سمير غانم

وفي إطار كوميدي، تقدم الفنانة دنيا سمير غانم مسلسلها “من أول نظرة”، لتؤدي من خلاله ثلاث شخصيات في العمل، تظهر كل عشر حلقات بشخصية مختلفة. يشارك دنيا، في البطولة، محمد سلام، وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث سيظهر معها زوجها الإعلامي رامي رضوان ووالدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل “سوبر ميرو” بطولة ايمي سمير غانم

كما تخوض الفنانة إيمي سمير غانم تجربة تليفزيونية جديدة من خلال المسلسل الكوميدي “سوبر ميرو”، وهو ثاني بطولة مطلقة لها بعد أن قدمت العام الماضي مسلسل “عزمي وأشجان”، ويشاركها فيه كل من الفنانين حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان وميار الغيطي وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يعيشان قصة حب ويعمل كل منهما في إحدى الصحف.

مسلسل “الزوجة 18” بطولة حسن الرداد

ويشارك الفنان حسن الرداد في الماراثون الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل “الزوجة 18″، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال شخصية شاب متعدد الزيجات، ويشارك في العمل ناهد السباعي وسلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإشراف أمين جمال وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل “الواد سيد الشحات” بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي

وبعدما تعاونا معا من قبل من خلال مسلسل “ريح المدام”، يعود الثنائي الكوميدي أكرم حسني وأحمد فهمي للسباق الرمضاني بمسلسل “الواد سيد الشحات”، ويشاركهما كل من الفنانين هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وعدد من ضيوف الشرف، والقصة من تأليف ورشه كتابية مكونة من مصطفى صقر وكريم يوسف ومحمد عز وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل “اللعبة” بطولة شيكو وهشام ماجد

في الإطار نفسه، وبعدما قدما معا بعض التجارب السينمائية الناجحة يتعاون الثنائي شيكو وهشام ماجد في تجربة تليفزيونية كوميدية جديدة من خلال مسلسل “اللعبة”، ويشارك معهم كل من الفنانين أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني.