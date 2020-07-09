أثارت النجمة الأمريكية باريس هيلتون الجل بعد إعلانها عن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى هذا العام.

وعلى غرار شعار الحملة الانتخابية للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب “Make America Great Again” اختارت باريس هيلتون شعارا مماثلا على طريقتها حيث نشرت صورة مثيرة لها مع عبارة “Make America Hot Again”.

ويبدو ان الانتخابات الامريكية هذا العام ستكون مختلفة حيث كان نجم الراب كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، قد أعلن بدوره عن نيتهدخول السباق الرئاسي لعام 2020، وكتب: “يجب أن ندرك الآن وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة”.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

يذكر أن باريس هيتون سبق ونشرت في عام 2008 لقطات مصورة وتحمل عبارة “باريس للرئاسة”، وشنت هجوما ساخرا على المرشح الجمهوري حينذاك جون ماكين، الذي كان قد سخر من منافسه الديمقراطي، باراك أوباما، واصفا إياه بأنه “أحد مشاهير المجتمع فقط مثل باريس هيلتون وبريتني سبيرز”.

وردت هيلتون على ماكين في إعلان تلفزيوني، قائلة: «هاي أمريكا، أنا باريس هيلتون وأنا شخصية مشهورة، لكني لست من العصور القديمة ولا أعد بالتغيير مثل الرجل الآخر (تقصد أوباما)، أنا جذابة فقط».