mbc تكشف عن موعد إطلاق أولى حلقات ” The Voice Senior “

كشفت مجموعة قنوات mbc عن موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج المواهب الغنائية ” The Voice Senior ” لكبار السن .

حيث تحدد يوم 21 مارس المقبل لعرض أولى حلقات البرنامج .. وهو الأول من هذا النوع عربيا حيث لم يسبق أن وجد برنامج مواهب لمن هم من فئة كبار السن .

وتدور فكرة البرنامج حول إتاحة الفرصة لمن تجاوز الـ60 عاما ولم يكن متاحا له تسليط الضوء على موهبته الغنائية في شبابه .. وتبلغ عدد حلقاته 4 حلقات فقط .

وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والفنان اللبناني ملحم زين والفنانة المغربية سميرة سعيد والفنانة اللبنانية نجوى كرم .