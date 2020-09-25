تفضل الكثير من سيدات المنزال شراء كمية زائدة من اللحوم من أجل استخدامها في تحضير مختلف أنواع الأطباق بين الحين والآخر. ولهذا يحتجن إلى حفظها في الفريزر. لكن يبدو أن لكل نوع من اللحم مدة تجميد يفضل ألا يتخطاها.

اللحم المفروم: من شهرين إلى 3 أشهر.

لحم العجل أو البقر: من 6 إلى 7 أشهر.

فيليه الدجاج: 6 أشهر.

لحم الطيور: 8 أشهر.

النقانق: 3 أشهر.

وينصح الخبراء بتقصير مدة التجميد قدر الإمكان لأن إطالتها يمكن أن تسبب فقدان الأطعمة لقيمتها الغذائية. ومن أجل تجليد اللحوم بطريقة صحيحة يجب إخراجها من غلاف الشراء ووضعها في كيس نايلون مخصص لحفظ الطعام. والأفضل أن يتم ذلك فور الشراء. ومن المهم قبل هذا إزالة الدهون عنها لأن عدم فعل هذا يمكن أن يؤدي إلى اكتسباها مذاقاً غير محبب. وهو ما يجب الانتباه إليه تحديداً في ما يتعلق بلحوم الدواجن. وهكذا يمكن إخراج اللحم أياً كان نوعه من الثلاجة من أجل إعداد أشهى الأطباق الصحية في المنزل.