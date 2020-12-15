يعتبر تخزين الليمون من التحديات التي تواجه الكثير من سيدات المنازل. فرغم وضعه في الثلاجة من الممكن أن تظهر عليه علامات التعفن وهذا ما يمنع استخدامه لصنع الأطباق المختلفة.

ومن أجل منع هذا من المفيد جداً اللجوء إلى بعض الحيل ومنها تغليف الليمون. ولهذه الغاية بجب القيام بعدد من الخطوات السهلة.

1 يتم غسل حبات الليمون بالماء ثم تجفيفها جيداً.

2 بعد هذا من الممكن تغليف كل حبة في كيس بلاستيكي وسحب الهواء منه ثم إغلاقه جيداً. وهكذا يمكن حفظها إلى أن يحين وقت استخدامها. كذلك يمكن وضع بضع حبات من الليمون في كيس واحد وسحب الهواء وحفظها بالطريقة نفسها في الثلاجة.

ومن الطرق التي يمكن اللجوء إليها في السياق نفسه تنظيف حبات الليمون وتقطيع كل منها إلى شرحات. وبعد هذا يمكن وضع القطع في الفريزر حتى تتجمد ثم يمكن حفظها في أكياس بلاستيكية مع إغلاقها بشكل جيد وإعادتها إلى الفريزر إلى ان يحين موعد استخدامها لتزيين بعض الأطباق المشوية وخصوصاً السمك.