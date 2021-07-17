كيفية قلي الباذنجان دون ان يشرب زيت، من الأمور التي عليكِ كربة منزل معرفتها للحفاظ على صحتك وصحة أُسرتك، وخاصة وأن وصفات الباذنجان المقلي لا تنتهي وجميعها تشترك في شيء واحد، ألا وهو الطعم الشهي اللذيذ، حيث يمكن تناوله بمفرده أو إدخاله في أطباق شهية مثل المسقعة أو تخليله بالخل والثوم وغيرها الكثير من طرق عمل الباذنجان المقلي.

ولكن ما يجعل البعض يَعزُف عن تناوله كميات الزيت الكبيرة التي يمتصها خلال عملية قليه في الزيت، حيث يمكن أن يتسبب ذلك على المدى الطويل في الكثير من المشاكل الصحية كارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان دون أن يتشرب زيت:

1. اغسلي الباذنجان وقشري الطبقة الخارجية له مع تقطيعه لشرائح سميكة.

2. ضيفي على الباذنجان القليل من الملح واتركيه لمدة نصف ساعة.

3. احضري صاج أو صينية وادهني الباذنجان بالقليل من الزيت من الجهتين، ورصي الحلقات في الصينية.

4. اشعلي الفرن وضعي فيه الصينية لمدة نصف ساعة مع المداومة على تقليبه لضمان نضجه من الجهتين.

5. بعد وصول الباذنجان لدرجة النضج المناسبة وتغير لونه للون الذهبي المميز من الجهتين، اخرجيه من الفرن ليكون جاهزاً للتقديم.