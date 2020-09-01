في فصل الصيف تحديداً، من الضروري الانتباه إلى طريقة تجميد اللحم وبالتالي تذويبه من أجل استخدامه لتحضير مختلف أنواع الأطباق. فاعتماد الطرق الصحيحة يمنع التعرّض للتسمم الغذائي أو لتأثير البكتيريا الضارة.

ولهذا من الأفضل تجميد اللحم النيئ المفروم في علبة التوضيب الأساسية. وفي هذه الحالة من الممكن حفظه لمدة أسبوعين. أما من أجل إطالة هذه المدة فننصح بأن يتم تغليف هذه العلبة بالكيس المخصص لحفظ الطعام على أن يُسحب منه الهواء قدر الإمكان. لكن يُفضّل دائماً ألا يتم تخزين اللحم المفروم لمدة طويلة جداً.

ولأن تذويب اللحوم بالطريقة الصحية يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الكثير من النساء، نساعدك على أن تجدي الوسيلة الصحية الأفضل لذلك. وعليك في هذه الحالة أن تختاري واحدة من طريقتين: إما أن تُخرجي اللحم من “الفريزر” وتضعيه في الثلاجة في الليلة السابقة ليوم الطهو، أو أن تعتمدي طريقة أخرى سريعة.

وتقوم هذه الطريقة على أن تُبقي اللحم المفروم في كيس الحفظ وأن تضعيه في وعاء يحتوي على الماء الفاتر. وهكذا يمكنك أن تذوّبيه في مدة لا تزيد على ساعتين. لكن الأفضل أن تُبدّلي الماء مرة كل 30 دقيقة.