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نُقدّم لكم طريقة تحضير كعكة “كوبّا جو” ب#الكراميل وفقاً لموقع “تايست أوف هوم”.

المكونات:

– كوب لبن

– 4 ملاعق كبيرة من حبيبات القهوة سريعة الذوبان

– نصف كوب زبدة طرية

– كوب سكر بني

– بيضتان كبيرتان

– ملعقة صغيرة من الفانيليا

– كوبا دقيق متعدد الأغراض

– ملعقتان كبيرتان من النشاء

– ملعقة صغيرة ونصف ملعقة من مسحوق الخبز

– نصف ملعقة صغيرة من الخميرة

– نصف ملعقة صغيرة من الملح

– ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

– ثلاثة أرباع كوب “آيس كريم كراميل”

للتزيين:

– ملعقة كبيرة من الكاكاو

– ملعقتان صغيرتان من حبيبات القهوة سريعة الذوبان

– ربع كوب ماء مغلي

– نصف كوب زبدة طرية

– ربع كوب سكر

– ثلاثة أرباع كوب من رقائق الشوكولا (نصف محلاة ومذابة)

طريقة التحضير:

– ضعوا الزبدة في “الميكروويف” لمدة 30 إلى 45 ثانية وقلبوها مع حبيبات القهوة حتى تذوب.

– ضعوا كريمة الزبدة في وعاء كبير واخلطوها مع السكر البني حتى تصبح خفيفة، وضيفوا البيض مع الخفق، ثم ضيفوا الفانيليا.

– امزجوا الدقيق مع النشاء ومسحوق الخبز والخميرة والملح وجوزة الطيب، ثم ضيفوا المزيج إلى خليط الكريمة، واخلطوا جيداً مع اللبن.

– ضعوا الخليط في صينية خبز بمقياس 13×9 وضعوها في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة على درجة حرارة 250 فهرنهايت حتى تنضج، ثم ضعوها على رف من السلك لمدة 5 دقائق حتى تبرد.

– باستخدام مقبض الملعقة الخشبية، اصنعوا ثقوباً في الكعكة بمقياس بوصتين، ثم صبّوا فيها نصف كوب من الكراميل واسكبوا الكمية المتبقية من كريمة الكراميل فوق الكعكة واتركوها حتى تبرد.

– للتزيين: قلبوا الكاكاو والقهوة في وعاء صغير في الماء المغلي حتى الذوبان، واتركوا المزيج لكي يبرد بدرجة حرارة الغرفة.

– اخلطوا كريمة الزبدة والسكر في وعاء صغير، ثم ضيفوا الشوكولا المذابة ومزيج الكاكاو حتى الامتزاج قليلاً وضعوا الخليط فوق الكعكة.



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