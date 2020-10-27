نُقدّم لكم طريقة تحضير كعكة “كوبّا جو” ب#الكراميل وفقاً لموقع “تايست أوف هوم”.
المكونات:
– كوب لبن
– 4 ملاعق كبيرة من حبيبات القهوة سريعة الذوبان
– نصف كوب زبدة طرية
– كوب سكر بني
– بيضتان كبيرتان
– ملعقة صغيرة من الفانيليا
– كوبا دقيق متعدد الأغراض
– ملعقتان كبيرتان من النشاء
– ملعقة صغيرة ونصف ملعقة من مسحوق الخبز
– نصف ملعقة صغيرة من الخميرة
– نصف ملعقة صغيرة من الملح
– ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
– ثلاثة أرباع كوب “آيس كريم كراميل”
للتزيين:
– ملعقة كبيرة من الكاكاو
– ملعقتان صغيرتان من حبيبات القهوة سريعة الذوبان
– ربع كوب ماء مغلي
– نصف كوب زبدة طرية
– ربع كوب سكر
– ثلاثة أرباع كوب من رقائق الشوكولا (نصف محلاة ومذابة)
طريقة التحضير:
– ضعوا الزبدة في “الميكروويف” لمدة 30 إلى 45 ثانية وقلبوها مع حبيبات القهوة حتى تذوب.
– ضعوا كريمة الزبدة في وعاء كبير واخلطوها مع السكر البني حتى تصبح خفيفة، وضيفوا البيض مع الخفق، ثم ضيفوا الفانيليا.
– امزجوا الدقيق مع النشاء ومسحوق الخبز والخميرة والملح وجوزة الطيب، ثم ضيفوا المزيج إلى خليط الكريمة، واخلطوا جيداً مع اللبن.
– ضعوا الخليط في صينية خبز بمقياس 13×9 وضعوها في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة على درجة حرارة 250 فهرنهايت حتى تنضج، ثم ضعوها على رف من السلك لمدة 5 دقائق حتى تبرد.
– باستخدام مقبض الملعقة الخشبية، اصنعوا ثقوباً في الكعكة بمقياس بوصتين، ثم صبّوا فيها نصف كوب من الكراميل واسكبوا الكمية المتبقية من كريمة الكراميل فوق الكعكة واتركوها حتى تبرد.
– للتزيين: قلبوا الكاكاو والقهوة في وعاء صغير في الماء المغلي حتى الذوبان، واتركوا المزيج لكي يبرد بدرجة حرارة الغرفة.
– اخلطوا كريمة الزبدة والسكر في وعاء صغير، ثم ضيفوا الشوكولا المذابة ومزيج الكاكاو حتى الامتزاج قليلاً وضعوا الخليط فوق الكعكة.