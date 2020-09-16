تبحث سيدات المنازل عادة عن حيل وطرق تجعل مهماتهن المنزلية، وخصوصاً تلك التي يقمن بها في المطبخ سهلة. ولهذا يسألن دائماً عن طريقة لحفظ عصير الليمون تجنّباً لتكرار عملية العصر يومياً. فإن كنت إحدى هؤلاء، ننصحك باللجوء إلى هذه الطريقة السهلة جداً.

1 اغسلي العدد الذي تريدين من حبّات الليمون.

2 صفّي العصير من كل البقايا ومن البذور.

3 اسكبيه في علبة مكعبات الثلج وضعيها في الفريزر.

4 بعد أن يتجمد العصير، أخرجي المكعبات من القالب وضعيها في كيس بلاستيك مخصّص لحفظ الطعام وأعيديها إلى الفريزر مجدداً.

كذلك يمكنك تخزين الليمون من خلال تقطيع كل حبة إلى قطع صغيرة مع القشر ووضعها في قالب الثلج ثم سكب الماء عليها وتجميدها.

ومن أجل الاستخدام في وقت لاحق، يكفي تذويبها. ومن الطرق التي يمكن اعتمادها أيضاً، لفّ كل قطعة ليمون بكيس نايلون صغير ووضعها في الفريزر حتى تتجمد، وبعدها يمكن جمع القطع المتجمدة في كيس حفظ الطعام ووضعها في الفريزر مجدداً.