تعتبر المكسرات من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ. فالنوع النيئ منها يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي برنامج غذائي صحي. ولهذا غالباً ما يتم شراؤها بكميات كبيرة. وتفادياً لأي مشكلة قد تواجهها المكسرات، يجب وضعها في أكياس نايلون مخصّصة لحفظ الطعام على أن يتم تفريغها من الهواء قدر الإمكان وإغلاقها بإحكام.







وفي هذه الحالة من الضروري وضعها في مكان بعيد عن مصارد الحرارة. وما يجب الانتباه إليه هو عدم تخزينها في مكان قريب من مكونات تحتوي على الماء مثل الخضار والفواكه أو اخرى ذات رائحة قوية مثل البصل والثوم والبهارات. فهذا يمكن أن يسبب انتقال رائحة هذه المكونات إليها.

ولحماية الجوز من التسوّس، ننصح بتحميصه في الفرن ثم بحفظ حبّاته في علبة زجاجية يتم إغلاقها بإحكام. أما البندق فمن المفيد وضعه في أكياس قماش سميكة توضع في أكياس أخرى من النايلون ويتم إفراغها من الهواء قدر الإمكان قبل إقفالها. ومن الممكن تخزينها في الثلاجة.