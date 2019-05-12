“معكرونة الفاهيتا” طبق مبتكر ومميز… فيديو

تعتبر معكرونة الفاهيتا إحدى المأكولات المبتكرة، التي دخلت المطابخ العالميّة حديثاً، حيث تجمع ما بين الفاهيتا، والمعكرونة في آنٍ واحد

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

المقادير

زيت نباتي

150 غراماً دجاج

حبة بصل

½ حبة فليفلة خضراء

½ حبة فليفلة صفراء

½ حبة فليفلة حمراء

½ ملعقة صغيرة بهار أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة أوريغانو

½ 2 كوب حليب سائل

100 غرام معكرونة

¾ كوب من جبنة الموزاريلا

طريقة التحضير معكرونة الفاهيتا

يوضع الزيت النباتي في وعاء على النار

يضاف الدجاج مع التقليب حتى يتغير اللون ثم يرفع من على النار

يوضع البصل في الوعاء نفسه مع التقليب

يضاف الفلفل الملون مع التحريك

يعاد الدجاج الى الوعاء مع التقليب

يتبّل بالملح، البهار الأسود، الأوريغانو، البابريكا مع التقليب

تضاف المعكرونة والحليب السائل ثم يغلق الوعاء وتترك المعكرونة حتى تمام النضج

تضاف جبنة الموزاريلا مع التقليب.